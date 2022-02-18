Слафковски о матче за 3-е место: «Словакия должна победить, кто бы ни оказался соперником. Отдаю всего себя этой игре»

Теги Сборная Словакии по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Юрай Слафковски Хоккей

Юрай Слафковски считает, что Словакия должна завоевать бронзу Олимпиады.

В полуфинале команда уступила Финляндии (0:2). В матче за 3-е место словаки сыграют с проигравшим в полуфинале Россия – Швеция. 

«Нам повезло в прошлом матче, когда удалось отыграться за несколько секунд до конца матча – но не сегодня. Надеюсь, удача улыбнется нам завтра, в матче за третье место. Я отдаю всего себя этой игре. Сконцентрирован на том, чтобы принести своей команде максимум пользы.

Я не нацелен на то, чтобы регулярно забивать. Моя цель – показывать лучшую игру для своей команды, для ее победы.

Конечно, мне приятно, что обо мне говорят, но гораздо важнее добиваться успеха со сборной. Завтра мы должны победить, кто бы ни оказался нашим соперником», – сказал 17-летний нападающий. 

В 6 матчах на турнире на счету Слафковски 5 шайб. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные