КХЛ освободит от сдачи ПЦР-тестов игроков с достаточным количеством антител к ковиду

Игроков КХЛ с антителами освободят от сдачи ПЦР-тестов.

Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля, после совещания руководства КХЛ с представителями клубов, попавших в плей-офф. Руководитель медицинского управления лиги Асхаб Гаджиев, в частности, рассказал о порядке тестирования игроков.

До 26 февраля каждая команда пройдет скрининговое тестирование, которое позволит освободить от дальнейшей сдачи ПЦР-тестов игроков, имеющих достаточное количество антител к коронавирусу.

«Дополнительно были разобраны последние, согласованные с Роспотребнадзором, изменения в Положение о профилактике коронавируса.

Если игроки и сотрудники клуба, вакцинированные за последний год или переболевшие в течение полугода коронавирусом и при отсутствии симптомов ОРВИ, сдали положительный ПЦР, то уже на третий день они могут сдать анализы и выйти из карантина при отрицательном ПЦР и отсутствии симптомов заболевания.

При этом контактная группа, соответствующая указанным критериям, не изолируются. Исключением будут иностранные команды, которые должны соблюдать требования регулирующих органов своих стран.

Отдельно были разъяснены правила пересечения границ. Для поездок в Белоруссию и Казахстан будет необходимо сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт.

Для Финляндии необходим список въезжающих лиц с данными о переболевших, вакцинированных, результатах исследований на IgG, копии анализов ПЦР, сделанных не ранее, чем 48 часов до прибытия в аэропорт Хельсинки и другие. Для иностранных граждан, прибывающих в Россию – ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до поездки», – говорится в заявлении лиги.