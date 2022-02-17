НХЛ и ИИХФ ведут переговоры по участию в Олимпиаде-2026

Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что федерация ведет переговоры с НХЛ касательно участия игроков лиги в Олимпиаде-2026.

– Как идет у вас координация с НХЛ?

– Мы уже ведем разговоры с НХЛ по календарю с учетом международных матчей и турниров. И мне кажется, роль координатора должна принадлежать ИИХФ. Мы хотим, чтобы НХЛ организовала новый Кубок мира. И уже идут переговоры по участию в Олимпиаде-2026.

– Вы вели переговоры с Гэри Беттмэном?

– Да, и мы думаем, что НХЛ получила бы большую пользу от того, что пришла бы на китайский рынок. Мы работаем над развитием хоккея в Китае, нам очень помогает КХЛ, где выступает китайский клуб.

Мы хотим открыть свое представительство в Китае и будем работать над развитием этого вида спорта. Мы хотим, чтобы китайский хоккей развивался долго и планомерно, а не как одна вспышка во время этой Олимпиады, – сказал Тардиф.

Напомним, НХЛ решила не участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.