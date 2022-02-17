Тренер Словакии о Слафковски: «Наша вера в него уже окупилась на этой Олимпиаде. У него большое будущее»

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи оценил игру 17-летнего форварда и 18-летнего защитника на -2022.

«Я никогда не боялся использовать игроков 16-17 лет. Я просто выбираю тех, кто может играть, кто может помочь. Когда я впервые увидел Слафковски и Немеца, мне сразу понравилась их смелость, их желание расти. Мы дали им шанс на чемпионате мира в Риге и продолжаем доверять.

Это очень важно для Словакии, что мы развиваем молодых. Определенно, наша вера в Слафковски уже окупилась на этой Олимпиаде.

У него большое будущее, каждый тренер хотел бы иметь в составе такого большого, сильного и старательного игрока. С каждым голом он обретает все большую уверенность. Мы стараемся давать ему все возможности для развития и с пониманием относимся к ошибках, на которых все мы и учимся», – сказал Рэмзи.