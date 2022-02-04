НХЛ и профсоюз игроков обсуждают проведение Кубка мира в феврале 2024 года (Пьер ЛеБрюн)

и начали обсуждать проведение Кубка мира в 2024 году, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Наиболее интригующий момент – большая вероятность того, что турнир состоится в феврале 2024 года. То есть, в середине сезона, а не в сентябре, как обычно», – написал ЛеБрюн в твиттере.

В последний раз проводился в сентябре 2016 года в Торонто. Победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы.

НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиады в 2018 и 2022 годах.