НХЛ и профсоюз игроков обсуждают проведение Кубка мира в феврале 2024 года (Пьер ЛеБрюн)

Теги НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Пьер ЛеБрюн Хоккей

НХЛ и Ассоциация игроков начали обсуждать проведение Кубка мира в 2024 году, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. 

«Наиболее интригующий момент – большая вероятность того, что турнир состоится в феврале 2024 года. То есть, в середине сезона, а не в сентябре, как обычно», – написал ЛеБрюн в твиттере. 

В последний раз Кубок мира проводился в сентябре 2016 года в Торонто. Победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы. 

НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиады в 2018 и 2022 годах. 

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