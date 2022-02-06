НХЛ планирует провести Кубок мира в Италии в 2024 году и отпустить хоккеистов на Олимпиаду-2026

Стали известны новые подробности по поводу Кубка мира.

Как сообщил двукратный олимпийский чемпион , НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года вместо Матча звезд.

Планируется, что турнир пройдет в Италии, как и Олимпиада-2026, на которую лига собирается отпустить хоккеистов, отметил Ларионов в прямом эфире на сайте Первого канала.

Владельцы клубов предварительно дали добро, а летом это решение должно быть утверждено советом директором НХЛ.

«Очень интересная новость. Событие, которое мы ждем многие годы. Предварительное согласие между НХЛ и профсоюзом игроков есть. В июне это будет ратифицировано ИИХФ.

Кубок мира состоится в феврале. И пройдет в Италии. Им интересен рынок в Европе. Думаю, будет восемь команд. Но пока точно не знаю», – сказал Ларионов.

Напомним, НХЛ планировала отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине, но из-за ситуации с ковидом отказалась. Последний раз игроки участвовали в Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Последний Кубок мира состоялся в 2016-м.