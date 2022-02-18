Шарипзянов о Валиевой: «Обидно за нее, она ведь из Татарстана. Надеюсь, эта ситуация закалит ее и Камила станет только сильнее»

надеется, что ситуация на Олимпиаде закалит Камилу Валиеву.

В личном турнире фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль, – серебряную, а заняла 4-е место.

Допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат.

Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, однако МОК отказался проводить церемонию награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, до окончания расследования ее дела.

«Очень рад за двух наших девочек, которые взяли золото и серебро. Но с другой стороны, мне обидно за Валиеву. Она ведь из Татарстана. На 15-летнюю девочку обрушилось столько давления…

Так не должно быть. Надеюсь, эта ситуация закалит ее и Камила станет только сильнее.

Сына хотел бы отдать в хоккей, но если будет дочь и она захочет в фигурное катание, то я буду «за». Хочу, чтобы она была такой же сильной, как наши девочки», – сказал защитник сборной России по хоккею.