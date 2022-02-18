Барабанов забросил «Ванкуверу» на 59:59 и перевел матч в овертайм. Он стал 3-й звездой с 1+2 и повторил рекорд «Сан-Хосе»

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Александр Барабанов сравнял счет в матче с «Ванкувером» за секунду до конца 3-го периода.

Это позволило «Сан-Хосе» перевести матч (4:5 ОТ) в овертайм. Барабанов с 3 (1+2) очками был признан 3-й звездой встречи. 

27-летний нападающий повторил рекорд «Шаркс». Также на 59:59 счет сравнивал Эвандер Кейн в январе 2019 года в матче с «Вашингтоном» (7:6 ОТ).

На счету россиянина стало 26 (7+21) баллов в 40 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ

Сегодня Барабанов (18:27, 3:35 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

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