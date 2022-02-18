«Девчонки молодцы. Тут взрослых мужиков трясет, а уж как они с этим справляются?!» Хоккеист Андронов о российских фигуристках на Олимпиаде

Хоккеист Сергей Андронов восхитился российскими фигуристками на Олимпиаде.
В личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Александра Трусова – серебряную, а Камила Валиева заняла 4-е место.
«Прокаты были поздним вечером, я в это время уже отдыхал. Сегодня утром посмотрел повтор. Очень рад за наших девчонок, за нашу страну.
Очевидно, что российские фигуристки доминируют над остальными. Они такие маленькие и справляются с такой большой ответственностью.
Тут взрослых мужиков трясет, а уж как они с этим справляются?! Девчонки молодцы», – сказал форвард сборной России по хоккею.
Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник