Гудбрэнсон о Задорове: «Мы неплохо взаимодействуем и с каждым матчем «Калгари» становимся лучше»

рассказал, как улучшается взаимопонимание с защитником .

«Наверное, нет какого-то конкретного рецепта, как налаживать взаимодействие в паре, но ты однозначно должен узнать партнера получше, понять нюансы его игры.

Чем больше мы с Задоровым играем вместе, тем больше я понимаю, что ему требуется от меня, и наоборот. В результате мы учимся дополнять друг друга и обеспечивать друг другу поддержку в различных ситуациях.

Думаю, мы действительно неплохо взаимодействуем и с каждым матчем становимся лучше», – сказал защитник .