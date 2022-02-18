Гудбрэнсон о Задорове: «Мы неплохо взаимодействуем и с каждым матчем «Калгари» становимся лучше»

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Эрик Гудбрэнсон рассказал, как улучшается взаимопонимание с защитником Никитой Задоровым.

«Наверное, нет какого-то конкретного рецепта, как налаживать взаимодействие в паре, но ты однозначно должен узнать партнера получше, понять нюансы его игры.

Чем больше мы с Задоровым играем вместе, тем больше я понимаю, что ему требуется от меня, и наоборот. В результате мы учимся дополнять друг друга и обеспечивать друг другу поддержку в различных ситуациях.

Думаю, мы действительно неплохо взаимодействуем и с каждым матчем становимся лучше», – сказал защитник «Калгари».

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