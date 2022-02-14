Генменеджер «Калгари» про переход Тоффоли: «Проверенный бомбардир, обладатель Кубка Стэнли»

Генеральный менеджер прокомментировал приобретение форварда в рамках обмена с .

«Мы рады, что Тайлер переходит к нам. Он обладатель Кубка Стэнли и, на мой взгляд, является форвардом уровня топ-6 (первых двух звеньев – прим. Sports.ru). Он проверенный бомбардир.

Тайлер способен проявить себя в любом аспекте: 5 на 5, большинстве, буллитах. Учитывая его историю, он станет отличным дополнением к нашей команде, я думаю, так что сегодня хороший день», – сказал Треливинг.