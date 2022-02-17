Федоров об игре России в большинстве: «Нужно создавать больше помех вратарю. Не обойтись и без военной хитрости»

Тренер сборной России Сергей Федоров поделился ожиданиями от 1/2 финала Олимпиады-2022.

Команда сыграет против Швеции.

«Каждый момент может стать решающим. Мы готовимся к тяжелому матчу против мобильной команды. Шведам хорошо удается контроль шайбы. Нам необходимо быстро переключаться от обороны к атаке.

Удивляет ли результативность шведского форварда Лукаса Валльмарка? Нет, он находится в знакомой для себя атмосфере, имеет классных партнеров по команде. В сборной правильно используют качества Валльмарка. Что касается их вратаря , то наш тренер вратарей должен предоставить нашим форвардам всю необходимую информацию о нем.



Игра России в неравных составах? Хочется видеть больше заброшенных шайб в большинстве. Нужно создавать больше помех вратарю оппонента, не обойтись и без помощи военной хитрости. Если говорить о меньшинстве, то ребята стараются. А то, что они ошибаются, – без ошибок никуда», – сказал Федоров.