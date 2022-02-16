Гимаев-младший об игре с Данией: «Понервничали изрядно, очень сложная встреча. Самое главное – результат»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор Сергей Гимаев-младший прокомментировал победу сборной России над командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпиады-2022.
«Получилось так, как мы и предполагали. Очень сложная встреча. Хорошо, что мы забросили первыми. В целом понервничали мы изрядно.
Самое главное, что команда победила. По игре у сборной России было преимущество. Взять статистику первого периода – у датчан был всего один бросок в створ ворот.
Проявили себя хорошо лидеры сборной. Лучшим игроком сегодняшнего матча назвал бы Вячеслава Войнова, который сначала спас наши ворота при счете 2:1, а затем забросил третью шайбу.
Хотелось бы отметить Никиту Нестерова, забившего важный гол. Отметил бы Никиту Гусева. Ну и наконец-то забросил Вадим Шипачев.
В целом игра прошла нервозно, датчанам было некуда отступать. Самое главное – результат», – сказал Гимаев-младший.