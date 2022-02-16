Защитник Дании о матче с Россией: «Мы проиграли одной из лучших команд в мире. Теперь буду болеть за русских на турнире»

Защитник сборной Дании Оливер Лауридсен высказался после поражения от команды России (1:3) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«Сегодня мы проиграли России – одной из лучших команд в мире. Они доминировали большую часть матча, особенно в первом периоде. Но один наш бросок мог изменить все. Вы знаете, что Словакия обыграла США. Мы могли рассчитывать на что-то похожее.

За кого буду болеть на турнире теперь? За Россию. Мы проиграли вашей сборной – олимпийским чемпионам. Поэтому да, я буду переживать за Россию.

Главная причина, по которой Россия обыграла Данию, – русские забили больше голов, чем мы. Мы несколько переволновались перед игрой, был сложный период. После этого мы стали играть лучше, создавали моменты, бросали по чужим воротам. В целом мы отлично боролись все эти 60 минут, я очень горд своими партнерами по команде.

Рад, что удалось представить страну на . Уверен, что мы показали отличный результат на своих первых Олимпийских играх. Заняли второе место в группе, дошли до четвертьфинала», – сказал Лауридсен.