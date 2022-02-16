Вячеслав Фетисов: «Неважно, когда сыграем с Канадой. Надо выиграть две игры и стать олимпийскими чемпионами»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мыслями о том, что сборная России может сыграть против Канады в полуфинале Олимпиады-2022.

«С Канадой можем сыграть в полуфинале? Соперника ведь не выбираешь.

Надо выиграть две игры и стать олимпийскими чемпионами. Неважно, когда сыграем с Канадой – в полуфинале или в финале», – сказал Фетисов.

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