Глава ОКР про 3:1 с Данией: «Матч неиспользованных возможностей. Типичная игра плей-офф»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков высказался касательно победы национальной команды в матче против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Типичная игра плей-офф. Соперники не имели возможности ошибаться, старались сыграть строже.

Был матч неиспользованных возможностей – особенно в третьем периоде у наших ребят было несколько хороших моментов. Надо отдать должное и датчанам, которые ответили рядом опасных атак. Обоюдоострая борьба.

Радует, что начали реализовывать большинство. Это очень важно.



Контроль шайбы сегодня был полным, особенно в первом периоде. Статистика бросков была впечатляющей. Фрагментами у ребят игра получалась. Желаю, чтобы прогресс продолжился и на следующей стадии», – сказал Поздняков.

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