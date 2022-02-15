Илья Брызгалов: «Не представляю, как Валиева катается, над ней висит топор. Обстановка отражается на Щербаковой и Трусовой – будто пропало вдохновение»

Бывший голкипер сборной России по хоккею отреагировал на итоги короткой программы у фигуристок на Олимпиаде-2022.

заняла первое место, – второе, стала четвертой.

«Все девчонки – молодцы, учитывая то, в какой ситуации они находятся.

Я вообще не представляю, как Камила катается, ведь над ней все также висит топор и стоит палач, который будет решать ее судьбу.

Эта нервная, непонятная обстановка отражается и на Анне Щербаковой, и на Александре Трусовой. У всех будто пропало вдохновение.

Но, несмотря на это, они выступили достойно. Могут ли они кататься лучше? Конечно. Они показывали это много раз. Но на данный момент справляются хорошо, и тренеры делают все возможное.

Надеемся, что к произвольной программе наши фигуристки смогут немного отойти от этого кошмара и выступить еще лучше.

Мы все оказываем слова поддержки Камиле. Но, исходя из своего собственного опыта, могу сказать, что когда выходишь на лед, ты – в одиночестве, вместе со своими эмоциями, страхами, переживаниями.

С этим тяжело справиться даже опытным титулованным спортсменам», – заявил Брызгалов.

Трусова упала с суперпрыжка, а Щербакова облегчила программу – и не зря. Чей подход лучше в погоне за Валиевой?