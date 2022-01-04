Олимпиада-2022. 1/4 финала. Россия против Дании, Финляндия сыграет со Швейцарией, Канада – Швеция

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16 февраля состоятся четвертьфинальные матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

США сыграет со Словакией, Россия против Дании, Финляндия встретится со Швейцарией, Канада будет играть со Швецией.

Олимпийский хоккейный турнир

1/4 финала

США – Словакия
Дата проведения
16 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

 

Россия – Дания
Дата проведения
16 февраля, 09.00
Онлайн матча Видео

 

Финляндия – Швейцария
Дата проведения
16 февраля, 11.40
Онлайн матча Видео

 

Швеция – Канада
Дата проведения
16 февраля, 16.30, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Олимпиады

Шипачев пока проваливает Олимпиаду. В Пхенчхане-2018 он вообще сел в запас после первой игры – и стал чемпионом

России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей

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