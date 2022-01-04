Олимпиада-2022. 1/4 финала. Россия против Дании, Финляндия сыграет со Швейцарией, Канада – Швеция

16 февраля состоятся четвертьфинальные матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.
США сыграет со Словакией, Россия против Дании, Финляндия встретится со Швейцарией, Канада будет играть со Швецией.
Олимпийский хоккейный турнир
1/4 финала
- Дата проведения
- 16 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
- Дата проведения
- 16 февраля, 09.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 11.40
- Дата проведения
- 16 февраля, 16.30, «National Indoor Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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