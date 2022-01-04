Олимпиада-2022. 1/4 финала. Россия против Дании, Финляндия сыграет со Швейцарией, Канада – Швеция

16 февраля состоятся четвертьфинальные матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

сыграет со Словакией, против Дании, Финляндия встретится со Швейцарией, будет играть со Швецией.

Олимпийский хоккейный турнир

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Олимпиады

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