Арсений Грицюк: «В НХЛ надо ехать только после того, как в России заработаешь имя. Пример Капризова мне нравится»

Нападающий и сборной России Арсений Грицюк высказался касательно возможного отъезда в .

Грицюк был выбран на драфте-2019 под 129-м номером.

– Летом были мысли о «Нью-Джерси» или четко понимали, что нужно еще поиграть в России?

– Я не собирался уезжать. Считаю, что надо ехать за океан только после того, как в России заработаешь себе имя.

Пример Кирилла Капризова мне нравится, считаю, что он сделал все правильно. Он здесь стал лидером команды и только потом попробовал свои силы в НХЛ. Здорово, что у него все получилось.

Я не хотел уезжать летом, потому что у меня была какая-то недосказанность в «Авангарде». Я столько лет шел к тому, чтобы зайти в в родном клубе. Мне хотелось, чтобы люди увидели, что есть такой игрок. Славу богу, все получилось, – сказал Грицюк.