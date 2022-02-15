Морозов о детях: «В гаджетах стараемся ограничивать. Есть семьи, где даже за обедом все в телефонах. Не наш случай»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о конфликте со своим братом, экс-форвардом ЦСКА Валентином Морозовым и подходе к воспитанию детей.

– Что вы запрещаете своим детям?

– Колу. В гаджетах стараемся ограничивать. Есть семьи, где даже за обеденным столом все в телефонах сидят. Это не наш случай.

Еще запрещаем обижать друг друга. Знаете, о чем я мечтаю – раз уж Бог дал нам четверо детей?

– О чем же?

– Чтобы они, когда вырастут, продолжали тепло общаться и мы могли бы несколькими поколениями собираться за большим столом. Хочу, чтобы дети прониклись взаимным уважением. Чтобы не совершали поступков, которые бы вбивали между ними клин.

А то смотришь на разлад в других семьях... Или вот я с Валентином, старшим братом, уже седьмой год не разговариваю.

– Почему?

– Неправильно он себя повел. Причем не в первый раз. Это копилось годами. Сколько я прощал! Но всему есть предел.

– Для вас разрыв с братом – боль?

– Ну-у... Неприятно! К тому же многие не в курсе ситуации, часто спрашивают: «Как дела у Валентина?» Приходится объяснять, что мы не общаемся.

– Где он сейчас?

– Два года назад работал детским тренером в Одинцове. Теперь у него вроде какой-то бизнес. Подробностей не знаю, – сказал Морозов.