Сергей Гимаев-младший: «Россию ругали за скучный хоккей, но он принес две победы. Думаю, игра с Данией пройдет в таком же ключе»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мыслями о предстоящем матче сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022.

– Сильная сторона сборной Дании – это организация игры, команда играет строго в обороне. У нее какая-то невероятная реализация моментов на этой Олимпиаде, практически каждый из них – это гол. Что подтвердил матч против Латвии в квалификации: три голевые возможности – три заброшенные шайбы.

Также сильная сторона – это игра вратарей. Против латвийцев подтащил Себастьян Дам, он отразил выходы «1 в 0» и «2 в 0». Хотя в 1/4 финала может выйти Фредерик Дичоу, который провел отличную игру против сборной России на групповом раунде. Он много шайб отбивает перед собой, и этим надо пользоваться. Но в целом Дичоу тоже хороший вратарь.

Сборная Дании отлично проводит Олимпиаду – три победы в четырех матчах и поражение только от нашей команды. Так что просто не будет, но обыгрывать этого соперника сборная России обязана.

– Сборной России достаточно будет такой игры, как на групповом раунде, – одна-две заброшенные шайбы?

– Как бы ни хотела наша команда показывать яркий и атакующий хоккей, она все равно будет держать в голове игру от обороны. Нашу сборную ругали за скучный хоккей и мало голов, но он принес две победы на групповом раунде. Думаю, этот матч с датчанами пройдет в таком же ключе.

Важно забить первыми, тогда мы сможем сыграть по счету, а датчанам придется раскрываться. Если датчане откроют счет первыми, тогда у нас могут возникнуть проблемы. Потому что датчане играют строго и самоотверженно в обороне, плюс ко всему у них хорошо играют вратари, – сказал Гимаев-младший.