Защитник Дании о матче с Россией: «Четвертьфинал – подходящее время, чтобы отомстить»

Защитник сборной Дании Оливер Лауридсен поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Это первая для сборной Дании, и наши ожидания перед турниром были, я бы сказал, весьма скромными. Но мы прибавляем по ходу турнира, только игра с латвийцами по качеству не особо нам удалась. Мы верим в себя.

В игре группового этапа со сборной России мы играли здорово, нам не хватило чуть-чуть, чтобы отнять очки у россиян. Думаю, нам нужно будет сыграть так же. Да, сборная России – это единственная команда, обыгравшая нас здесь. Думаю, четвертьфинал – подходящее время, чтобы отомстить.

С латвийцами мы действительно играли не так уж и здорово, но это показывает, насколько сильный турнир мы проводим – если способны победить даже в такой ситуации», – сказал Лауридсен.

Напомним, на групповом этапе турнира Дания проиграла России (0:2).