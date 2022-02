Паркер Фу – автор первого в истории гола сборной Китая на Олимпиадах. Он забил в матче с Германией

Форвард сборной Китая Паркер Фу забросил шайбу в матче со сборной Германии (2:3) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это первый в истории гол для сборной Китая на Олимпиадах.

23-летний игрок, имеющий канадское и китайское гражданства, выступает в за .

В 35 матчах текущего сезона он набрал 17 (7+10) очков.

History is made for China 🇨🇳 by Fu Shuai (Parker Foo) #TeamChina #Beijing2022 #Olympics #IceHockey @IIHFHockey pic.twitter.com/IOGxYSRXEK

From Parker Foo to the @HockeyHallFame with love 🇨🇳 @KRSchina #Beijing2022 #icehockey pic.twitter.com/yYNG4bQni2