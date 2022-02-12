Алексей Ковалев: «Интерес к хоккею в Китае поднялся. Будем верить, что после Олимпиады тут его не закроют, не уйдут в тишину»

Тренер «Куньлуня» и сборной Китая Алексей Ковалев поделился мыслями о будущем хоккея в стране.

– «Куньлунь» уже лет шесть играет в . К чему это привело? Что мы видим сейчас?

– Будем верить, что мы подняли китайский хоккей. Многие игроки могли быть в этой команде, но они не здесь. Это нужно признать.

Но что есть, с тем имеем дело. Тяжело, но я вижу, что интерес к хоккею в Китае поднялся. Создано много команд, открываются детские секции.

Так что популярность этого вида спорта растет. Тем более хоккей в Китае существует с 1950 года. Просто на время к нему потеряли интерес.

Будем верить, что после Олимпиады тут хоккей не закроют, не уйдут в тишину, а станут дальше его развивать.

– А какие тут варианты?

– Ну я не знаю. Может, проект «Куньлунь» делали только ради Олимпиады, чтобы тут достойно выступить. А потом интерес опять упадет.

Но, общаясь с начальством, я понимаю, что китайцы в хоккее хотят развиваться. Чтобы участвовать в в Милане, нужно уже проходить квалификацию.

И она начнется за два сезона до 2026 года. Так что начинать работу надо уже сейчас.

– Концовку чемпионата КХЛ отменили. Что теперь будут делать игроки и штаб ?

– Да ничего, всех распускают. Наверное, игроки будут надеяться на следующий сезон.

– То, что вас в июле соберут?

– Не думаю, что в июле. У нас вовремя ничего не делают. У нас все в последний момент, – сказал Ковалев.