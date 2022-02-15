Филип Пешан: «Ягр написал, что лучшим подарком на юбилей будет наша победа. Но мы оказались не слишком хороши. Извини, дорогой Яромир»

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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан высказался после поражения от Швейцарии (2:4) в квалификации плей-офф на Олимпиаде-2022.

– Что случилось с вашей командой?

– Шайбы не хотели сегодня залетать, куда нужно. А мы к этому были не слишком готовы. Очень плохо, что мы довели дело до ситуации, когда начали уступать со счетом 1:4. И в меньшинстве мы сыграли неважно, пропустив два гола. Не смогли воспользоваться своими шансами.

– А ведь сегодня – 50 лет Яромиру Ягру, величайшему чешскому хоккеисту. Он связывался со сборной Чехии?

– Ягр перед матчем отправил сообщение в нашу сборную. И написал, что лучшим ему подарком на юбилей будет, если мы сегодня победим. К сожалению, мы оказались не слишком хороши, чтобы сделать такой подарок. Извини нас, дорогой Яромир…

– Вообще Олимпиада получилась для вас странной, на грани безумия. Началась она даже с того, что в ваших воротах тренировался экипировщик.

– Ну вот на такой Олимпиаде мы играем. Причем, все в одинаковых условиях. Мы оказались недостаточно сильны, чтобы тут побороться за медали. Причем я скажу вам, что очень надеюсь – в таких условиях Олимпиада больше проводиться не будет! Но главная причина поражения – мы сами оказались недостаточно хороши, – сказал Пешан.

Чехия впервые не попала в 1/4 финала на Олимпиаде. Плей-офф проводится с 1992 года

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