Филип Пешан: «Ягр написал, что лучшим подарком на юбилей будет наша победа. Но мы оказались не слишком хороши. Извини, дорогой Яромир»

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан высказался после поражения от Швейцарии (2:4) в квалификации плей-офф на Олимпиаде-2022.

– Что случилось с вашей командой?

– Шайбы не хотели сегодня залетать, куда нужно. А мы к этому были не слишком готовы. Очень плохо, что мы довели дело до ситуации, когда начали уступать со счетом 1:4. И в меньшинстве мы сыграли неважно, пропустив два гола. Не смогли воспользоваться своими шансами.

– А ведь сегодня – 50 лет Яромиру Ягру, величайшему чешскому хоккеисту. Он связывался со сборной Чехии?

– Ягр перед матчем отправил сообщение в нашу сборную. И написал, что лучшим ему подарком на юбилей будет, если мы сегодня победим. К сожалению, мы оказались не слишком хороши, чтобы сделать такой подарок. Извини нас, дорогой Яромир…

– Вообще Олимпиада получилась для вас странной, на грани безумия. Началась она даже с того, что в ваших воротах тренировался экипировщик.

– Ну вот на такой Олимпиаде мы играем. Причем, все в одинаковых условиях. Мы оказались недостаточно сильны, чтобы тут побороться за медали. Причем я скажу вам, что очень надеюсь – в таких условиях Олимпиада больше проводиться не будет! Но главная причина поражения – мы сами оказались недостаточно хороши, – сказал Пешан.

Чехия впервые не попала в 1/4 финала на Олимпиаде. Плей-офф проводится с 1992 года