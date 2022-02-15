Шимон Грубец: «Чехия уже не та хоккейная держава, что 10 лет назад. Золотое поколение ушло, мы уже не фавориты»

Голкипер сборной Чехии высказался после поражения от команды Швейцарии (2:4) в квалификационном раунде на Олимпиаде-2022.

– Мы уже не та хоккейная держава, которая была десять лет назад.

Золотое поколение ушло. Мы должны быть скромнее. Конечно, мы по-прежнему хотим побеждать, но мы уже не фавориты.

Предыдущие успехи сборной формировали нас. Благодаря им мы начали играть в хоккей. Но теперь мы должны начать все заново.

– Вы верили, что можете выиграть медаль для Чехии?

– Каждая сборная привезла на турнир настолько сильную команду, насколько могла.

У швейцарцев отличная команда, и улучшения в их игре были лишь вопросом времени.

Они финишировали последними в группе, но это ничего не означало. Думаю, они были фаворитами против нас, – заявил Грубец.

Чехия впервые не попала в 1/4 финала на Олимпиаде. Плей-офф проводится с 1992 года