Шимон Грубец: «Чехия уже не та хоккейная держава, что 10 лет назад. Золотое поколение ушло, мы уже не фавориты»

Голкипер сборной Чехии Шимон Грубец высказался после поражения от команды Швейцарии (2:4) в квалификационном раунде на Олимпиаде-2022.
– Мы уже не та хоккейная держава, которая была десять лет назад.
Золотое поколение ушло. Мы должны быть скромнее. Конечно, мы по-прежнему хотим побеждать, но мы уже не фавориты.
Предыдущие успехи сборной формировали нас. Благодаря им мы начали играть в хоккей. Но теперь мы должны начать все заново.
– Вы верили, что можете выиграть медаль для Чехии?
– Каждая сборная привезла на турнир настолько сильную команду, насколько могла.
У швейцарцев отличная команда, и улучшения в их игре были лишь вопросом времени.
Они финишировали последними в группе, но это ничего не означало. Думаю, они были фаворитами против нас, – заявил Грубец.
Чехия впервые не попала в 1/4 финала на Олимпиаде. Плей-офф проводится с 1992 года