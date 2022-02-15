Харийс Витолиньш: «Шипачев еще покажет свою игру, у него все впереди»

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш поделился мыслями об игре форварда сборной России на Олимпиаде-2022.

– Как вы думаете, эта сборная России способна взять золото?

– Шанс есть у всех. Ты можешь победить кого угодно и влететь кому попало.

– В чем сильные стороны Вадима Шипачева? При вас он сидел в запасе и на Олимпиаде-2018, и на Кубке мир-2016.

– Всегда есть игроки, от которых многого ждут. При этом каждый хоккеист мечтает набирать очки, не попасть в минус. Но не у всех получается, и всегда кто-то выпадает. И это очень обсуждают, если выпадает яркий игрок.

Думаю, что у Вадима все впереди и он еще покажет свою игру. А сажали мы его потому, что он допускал ошибки, потом мы выигрывали – и решали не менять победный состав. Так бывает. Но не надо винить одного, это командный вид спорта.

– Вы были на связи с Олегом Знарком по ходу Олимпиады?

– Да, был. Мы регулярно созванивались, обговаривали моменты. Вчера перед матчем он позвонил, пожелал удачи, – сказал Витолиньш.

Ранее Витолиньш входил в тренерский штаб Знарка в клубах, а также в сборной России, с которой стал победителем Олимпиады-2018.

Напомним, Латвия уступила Дании (2:3) в квалификации плей-офф -2022.