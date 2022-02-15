Терещенко об Олимпиаде-2022: «Крейчи – суперигрок, у России таких хоккеистов нет. КХЛ уже давно не 2-я лига в мире, уровень падает»

Трехкратный чемпион мира поделился мнением об игре сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Алексей, вас удивил матч с Чехией (5:6 ОТ), учитывая, что до этого мы видели осторожную и скучную игру команды?

– Не могу сказать, что удивил. Просто было много заброшенных шайб, но саму игру надо поправлять – ее сейчас у команды нет. Как и солидности в игре: ни организованности, ни задумок. Должно быть все четко и понятно, а по тому, что показывают хоккеисты на льду, так сказать нельзя.

Игра с Чехией показала, как играют отдельно взятые мастера. Посмотрите на Давида Крейчи – суперигрок. У России таких хоккеистов нет. Есть люди, которых называют хоккеистами оборонительного плана, только они и играют – это показатель. Но они не оборонительные, на мой взгляд, а универсальные. Я лично жду, что Россия будет играть в разы лучше.

– Вы упоминаете про и говорите, что у России нет таких игроков. Но, скорее, они просто еще не раскрылись?

– Вадим Шипачев, наверное? Никита Гусев? Вот вы мне скажите, почему они не выделяются. Играют по заданию тренерского штаба? А я скажу, что это уровень нашего чемпионата. и – это совершенно разный уровень хоккея.

Поэтому люди универсального плана больше подходят, они выделяются в этой команде. Принятие решений, скорость, взаимодействие – по всем техническим моментам наши игроки не успевают, потому и лидировала третья тройка. При всем уважении к нашим игрокам, уровень КХЛ очень низкий.

– Но ведь говорят, что КХЛ – вторая лига в мире...

– На самом деле, это не так и уже давно. Уровень хоккея падает и все страдают из-за этого. На мой взгляд, у нас в КХЛ практически нет команд, которые играли бы быстро. Поэтому и такой уровень у хоккеистов, – сказал Терещенко в интервью «Бизнес Online».