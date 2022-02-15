Квартальнов о 3:4 с «Северсталью»: «Ак Барсу» весь матч не хватало энергии или концентрации»

Теги Ак Барс Северсталь Дмитрий Квартальнов Эрик Фер КХЛ Артем Галимов Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Северстали» (3:4 ОТ) на «Турнире на паузе».

– Проиграли, немножко этим разочарованы. Одно звено забило, но нам надо все-таки побольше забивающих ребят. В меньшинстве снова пропустили, и в овертайме проиграли, как в последнем матче против «Северстали» в регулярном чемпионате. К сожалению, пока вот так.

Эрик Фер забросил первую шайбу за «Ак Барс», как вы оцените его игру?

– Игра неоднозначная, похуже по содержанию, чем первая. Мы немножко инертные были, поэтому мне тяжело что-то ответить конкретно по игрокам. Хотя у звена Галимова много полезных действий было, в большинстве тоже. Но весь матч чего-то не хватало, энергии или концентрации.

– Чем неудобна для вас «Северсталь»?

– Наверное, сейчас уже не стоит на этом концентрироваться, с ними мы сможем сыграть только в финале Кубка Гагарина. Удачи в этом и им, и нам. Но нам нужно было больше энергии, зажигательности, скоростей, борьбы было маловато, – сказал Квартальнов.

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