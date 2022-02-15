Квартальнов о 3:4 с «Северсталью»: «Ак Барсу» весь матч не хватало энергии или концентрации»

Главный тренер подвел итоги матча против (3:4 ОТ) на «Турнире на паузе».

– Проиграли, немножко этим разочарованы. Одно звено забило, но нам надо все-таки побольше забивающих ребят. В меньшинстве снова пропустили, и в овертайме проиграли, как в последнем матче против «Северстали» в регулярном чемпионате. К сожалению, пока вот так.

– забросил первую шайбу за «Ак Барс», как вы оцените его игру?

– Игра неоднозначная, похуже по содержанию, чем первая. Мы немножко инертные были, поэтому мне тяжело что-то ответить конкретно по игрокам. Хотя у звена Галимова много полезных действий было, в большинстве тоже. Но весь матч чего-то не хватало, энергии или концентрации.

– Чем неудобна для вас «Северсталь»?

– Наверное, сейчас уже не стоит на этом концентрироваться, с ними мы сможем сыграть только в финале Кубка Гагарина. Удачи в этом и им, и нам. Но нам нужно было больше энергии, зажигательности, скоростей, борьбы было маловато, – сказал Квартальнов.