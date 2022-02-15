Разин о 4:3 с «Ак Барсом»: «Доволен, как «Северсталь» готовится к плей-офф КХЛ. Хоккей не товарищеский»

Теги Ак Барс Северсталь КХЛ Андрей Разин Кирилл Пилипенко Кирилл Адамчук Иван Емец Александр Петунин Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча против «Ак Барса» (4:3 ОТ) на «Турнире на паузе».

– И вчера говорил, и сегодня повторю. Спасибо за приглашение, очень хороший турнир. И вчера соперник играл в 2,5 состава в конце игры, и сегодня «Ак Барс» всеми силами хотел победить. Хоккей, конечно, не уровня плей-офф, но и не товарищеский.

Мы готовимся к плей-офф, и я очень доволен тем, как это происходит, подобными играми, приближенными к чемпионату.

По игре: если вчера нам удался первый период, а второй и третий сыграли неважно, то сегодня получилось наоборот: я доволен игрой во втором и третьем периодах. Повторюсь, счет для меня не главное, важнее подготовка к плей-офф, чем мы и занимаемся.

– У «Северстали» сегодня два удаления за неспортивное поведение, о чем говорили с судьями после первого?

– Не хочу обсуждать судей. И в раздевалке сказал: «Хоть турнир товарищеский, но судейство такая вещь, что они спокойно могут перенести дисквалификацию на плей-офф». Лишний раз обсуждать судейство я не буду. Впереди самое сладкое, и хочется поприсутствовать на скамейке во время плей-офф.

– Вы сняли в овертайме вратаря, как и в Челябинске, насколько решение сыграло?

– Это разные ситуации. В Челябинске был конец второго периода, мы горели 1:4, шла последняя минута, нам хотелось забить гол в раздевалку. Здесь овертайм, когда и у соперника сил становится меньше. Думаю, было логичным сыграть 5 на 3, тем более у нас было две минуты большинства.

Кирилл Пилипенко, Александр Петунин, Кирилл Адамчук, Иван Емец раскрылись при вашей работе – за счет чего вам удается прокачивать игроков?

– Во-первых, доверие тренера всегда окрыляет. Эти ребята в своих клубах не получали того доверия, какое получили в «Северстали». Не хочу сказать, что я такой хороший тренер, просто пытаюсь вытащить из ребят их сильные стороны.

В других клубах, может быть, на их позициях играют другие хоккеисты, сильнее, из-за чего они не попадают в состав. А в нашем клубе они нашли себя, я рад этому. Повторю: не хвалюсь, это не моя заслуга, все идет от комплектации команды. В нашей команде они проявили свои сильные стороны, – сказал Разин.

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