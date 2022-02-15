Разин о 4:3 с «Ак Барсом»: «Доволен, как «Северсталь» готовится к плей-офф КХЛ. Хоккей не товарищеский»

Главный тренер «Северстали» подвел итоги матча против (4:3 ОТ) на «Турнире на паузе».

– И вчера говорил, и сегодня повторю. Спасибо за приглашение, очень хороший турнир. И вчера соперник играл в 2,5 состава в конце игры, и сегодня «Ак Барс» всеми силами хотел победить. Хоккей, конечно, не уровня плей-офф, но и не товарищеский.

Мы готовимся к плей-офф, и я очень доволен тем, как это происходит, подобными играми, приближенными к чемпионату.

По игре: если вчера нам удался первый период, а второй и третий сыграли неважно, то сегодня получилось наоборот: я доволен игрой во втором и третьем периодах. Повторюсь, счет для меня не главное, важнее подготовка к плей-офф, чем мы и занимаемся.

– У «Северстали» сегодня два удаления за неспортивное поведение, о чем говорили с судьями после первого?

– Не хочу обсуждать судей. И в раздевалке сказал: «Хоть турнир товарищеский, но судейство такая вещь, что они спокойно могут перенести дисквалификацию на плей-офф». Лишний раз обсуждать судейство я не буду. Впереди самое сладкое, и хочется поприсутствовать на скамейке во время плей-офф.

– Вы сняли в овертайме вратаря, как и в Челябинске, насколько решение сыграло?

– Это разные ситуации. В Челябинске был конец второго периода, мы горели 1:4, шла последняя минута, нам хотелось забить гол в раздевалку. Здесь овертайм, когда и у соперника сил становится меньше. Думаю, было логичным сыграть 5 на 3, тем более у нас было две минуты большинства.

– , , Кирилл Адамчук, Иван Емец раскрылись при вашей работе – за счет чего вам удается прокачивать игроков?

– Во-первых, доверие тренера всегда окрыляет. Эти ребята в своих клубах не получали того доверия, какое получили в . Не хочу сказать, что я такой хороший тренер, просто пытаюсь вытащить из ребят их сильные стороны.

В других клубах, может быть, на их позициях играют другие хоккеисты, сильнее, из-за чего они не попадают в состав. А в нашем клубе они нашли себя, я рад этому. Повторю: не хвалюсь, это не моя заслуга, все идет от комплектации команды. В нашей команде они проявили свои сильные стороны, – сказал Разин.