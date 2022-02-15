«Воронков подводит: две шайбы в меньшинстве пропускают и проигрывают. Россия или Папуа – Новая Гвинея – судьям без разницы». Вайсфельд об Олимпиаде-2022

Бывший генменеджер клубов КХЛ, экс-судья охарактеризовал нарушение, совершенное форвардом сборной России Дмитрием Воронковым и приведшее к его удалению в матче против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Сейчас по правилам судьи просматривают любое нарушение, связанное с наложением большого штрафа. И они в спокойной обстановке, увидев все с разных ракурсов, назначают матч-штраф.

Никакому судье большие штрафы не нужны, а раз дали 5+20, то там сто процентов это было. Я вообще не понимаю предмет для дискуссии. Судьи могут ошибиться – не тот ракурс, просмотрели, обстоятельства помешали. Но в данном случае был видеопросмотр. Не знаю, как еще можно людям объяснить?

– Говорят, вот, у была опущенная голова…

– Откройте раздел «Правила» на сайте КХЛ и прочитайте. Там выражения «опущенная голова» просто нет. Не имеет значения, опущена голова или приподнята, смотрит игрок вправо или влево.

Самая большая проблема, на мой взгляд, в том, что Дмитрий Воронков не понимает, при счете 2:1 это делать или 0:8. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Он просто команду подводит: две шайбы в меньшинстве пропускают и проигрывают, и это на Олимпийских играх!

А болельщики рассуждают, опущенная голова или нет… Они должны понимать, что у судей задача – отработать матч как можно лучше, получить назначение дальше и, если совсем повезет, попасть обслуживать финал. А кто там – Воронков, Россия, Папуа – Новая Гвинея – им это без разницы. Судьям главное, чтобы инспекторы матча поставили им высокую оценку.

– Такую реакцию главного тренера Алексея Жамнова, Александра Никишина и других игроков команды можно объяснить нервами?

– Никишин сказал, что он в овертайме игроку соперника до лица не дотрагивался. Судьи просто неправильно трактовали, там подножка, но все равно нарушение было.

Вы проиграли 5:6, пропустили четыре шайбы в меньшинстве – и кто виноват? Никто не может членораздельно объяснить, почему здесь не 5+20. Атака в голову была, попадание в голову было. А хотел или не хотел, опущенная голова или нет – это не имеет значения, – отметил Вайсфельд.