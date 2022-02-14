Андрей Чибисов: «Если думать «О, легкий соперник», то можно выйти на матч и не отскрестись»

Нападающий сборной России Андрей Чибисов высказался о предстоящей игре на Олимпиаде-2022 с Латвией или Данией.

– Что знаете о наших следующих потенциальных соперниках?

– Да ничего не знаю. Чего там знать-то? Надо просто обыгрывать их – и все. Не фамилии же играют, чтобы смотреть на них.

– Это везение, что мы сыграем с соперником из самой слабой пары?

– Вам виднее, слабые эти соперники или нет. В четвертьфинале всегда сложно. Мне кажется, любой соперник выйдет и будет цепляться, кусаться зубами за шайбу.

Мы будем готовиться к любому оппоненту, это будет в любом случае трудный матч. Нельзя думать: «О, это легкий соперник». В таком случае можно выйти на матч и не отскрестись.

– Чем Дания напрягала?

– Тогда у нас не было необходимого объема игровой практики. Мы играли после большого перерыва, нам не хватало сыгранности. Сейчас с этим дела лучше.

Будем пытаться больше атаковать, больше создавать моментов, строго играть в обороне и, конечно, меньше удаляться, – заявил Чибисов.