«Могу стоять на гвоздях без боли со штангой весом 70 кг». Вратарь Тяло о йоге

Вратарь тульского клуба АКМ Игорь Тяло рассказал о своем интересе к занятиям йогой.

– У вас есть предматчевый ритуал – засунуть шнурок в нос. Насколько сильно вам это помогает?

– На эту тему можно говорить очень долго. Резонанса вокруг много, и шум поднялся достаточно приличный. Всем интересно и любопытно. Мне говорят, что это очень необычно, и просят показать.

После того, как вышло интервью, в котором я об этом рассказал, мои партнеры по «Молоту» просили показать, как я это делаю. Когда я перешел в АКМ, новые одноклубники также спрашивали на эту тему. Но пока еще ни один человек не видел, как я делаю ритуал.

Научился я этой практике несколько лет назад. В какой-то момент я начал интересоваться йогой. И увидел в интернете информацию об этом методе. Мне эта практика показалась очень интересной и необычной. Сначала я подумал, что данный ритуал сделать нереально. Но потом очень захотелось попробовать научиться это делать. И я стал готовить свое тело, свой разум, начал собирать обучающую информацию, смотреть видео.

Постепенно стало получаться. Наставника у меня, к сожалению, не было. Поэтому пришлось пройти через метод проб и ошибок. Научился этой практике я неожиданно быстро. Чуть больше времени потребовалось на то, чтобы отточить технику до совершенства. Чтобы это давалось так же легко, как, например, почистить зубы или выпить стакан воды.

Метод этот считаю очень эффективным. Нос действительно становится чище. После этого легче дышать, в организм поступает больше кислорода. В итоге наступает очень бодрящий эффект. Наверно, даже сильнее, чем после чашки кофе.

– А есть ли у вас какие-либо еще ритуалы?

– Конечно, есть. Например, люблю стояние на гвоздях. Это занятие также из мира йоги. Впервые я это попробовал весной и сразу решил, что для меня это необходимо. Я стал заниматься, пусть и с перерывами. И сейчас в итоге подошел к тому, что сейчас могу стоять без каких-либо болезненных ощущений со штангой весом 70 кг.

Если же говорить в целом о йоге, то вся эта сфера мне очень интересна. Я считаю ее очень полезной. Поэтому и дальше буду развиваться в этом направлении.

Дмитрий Воробьев, хоккеист «Молота», как-то очень сильно стал интересоваться у меня этой темой. Я подробно ответил с огромным удовольствием на его вопросы. Более того, поделился с ним планами о моей дальнейшей учебе йоге. В итоге Дмитрий ужаснулся, сказал, что его сейчас стошнит, и убежал прочь из раздевалки, – смеясь сказал голкипер.