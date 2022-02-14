«Ак Барс» о Валиевой: «Камила выступит в личном турнире и поборется за еще одно золото для России и Татарстана. Желаем удачи!»

поддержал фигуристку , которая была допущена до участия в личном турнире на Олимпиаде-2022.

«Камила Валиева выступит в личном турнире на Олимпиаде и поборется за еще одно золото для России и Татарстана. Желаем удачи!» – говорится в твиттере казанского клуба.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире фигуристок Пекина-2022, который стартует 15 февраля.