«Монреаль» проиграл 10 матчей подряд. Следующие соперники – «Сент-Луис», «Айлендерс» и «Торонто»

«Монреаль» уступил «Баффало» (3:5) в матче регулярного чемпионата .

Серия поражений канадского клуба продлилась до 10 игр.

Под руководством , который возглавил «Канадиенс» после увольнения Доминика Дюшарма, команда проиграла уже трижды – «Вашингтону» (2:5), «Коламбусу» (1:2) и «Баффало».

не выигрывает с 19 января – тогда команда обыграла «Даллас» (5:3). Команда занимает последнее, восьмое, место в таблице Атлантического дивизиона.

В ближайших трех матчах «Канадиенс» встретятся с «Сент-Луисом», «Айлендерс» и «Торонто».