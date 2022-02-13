Сен-Луи об 1:2 с «Коламбусом»: «Победы важны, но направление, в котором движется «Монреаль», воодушевляет»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаля» Мартен Сен-Луи прокомментировал поражение от «Коламбуса» (1:2), ставшее для команды 9-м подряд, а для него на новой должности – вторым. 

«Победы важны, и я человек, который очень хочет побеждать, но направление, в котором мы движемся, воодушевляет.

Думаю, что Монтембо (40 сэйвов после 42 бросков – прим. Sports.ru) сыграл очень хорошо. Он держал нас в игре в первом периоде.

Второй период мы начали хорошо, затем утратили инициативу. Но наш третий период был по-настоящему хорош», – сказал Сен-Луи. 

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