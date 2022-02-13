Сен-Луи об 1:2 с «Коламбусом»: «Победы важны, но направление, в котором движется «Монреаль», воодушевляет»

Исполняющий обязанности главного тренера прокомментировал поражение от (1:2), ставшее для команды 9-м подряд, а для него на новой должности – вторым.

«Победы важны, и я человек, который очень хочет побеждать, но направление, в котором мы движемся, воодушевляет.

Думаю, что Монтембо (40 сэйвов после 42 бросков – прим. Sports.ru) сыграл очень хорошо. Он держал нас в игре в первом периоде.

Второй период мы начали хорошо, затем утратили инициативу. Но наш третий период был по-настоящему хорош», – сказал Сен-Луи.