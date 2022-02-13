Валльмарк о 3:4 от Финляндии: «В какой-то момент мы просто перестали играть»

Нападающий ЦСКА и сборной Швеции Лукас Валльмарк высказался после матча против Финляндии (3:4 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«В какой-то момент мы просто перестали играть, перестали следовать своему плану. Надеюсь, мы сделаем правильные выводы и больше такого не допустим.

Если нас ждет Канада в четвертьфинале, значит, будет Канада. Мы же не можем на это повлиять.

Но я уверен, что любому сопернику придется тяжело в матче с нами, если мы будем играть все шестьдесят минут, а не как сегодня.

Гонка снайперов? Я забиваю в каждом матче на этом турнире, потому что играю с классными партнерами. После таких передач, какие я получаю здесь, просто нельзя не забивать», – сказал Валльмарк.

Валльмарк забил 4 гола в 3 матчах Олимпиады. Он делит 1-е место в гонке снайперов со Слафковски