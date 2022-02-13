Ялонен о сопернике по 1/4 финала: «Россия, Канада. Нам все равно. Финляндия – в числе фаворитов Олимпиады, мы должны побеждать любого»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в матче против Швеции (4:3 ОТ) на Олимпиаде-2022.

Финляндия отыгралась с 0:3 в 3-м периоде.

«Несмотря на необязательные удаления в первых двух периодах, мы были уверены, что если забьем один гол, то сможем изменить характер игры. Это нормально, когда при счете 0:3 одна команда забивает одну шайбу, вторую, увеличивает давление.

Шведы поплыли сегодня и не удержали наше давление, хотя в первых двух периодах соперник играл отлично. Возможно, это была лучшая за последние годы сборная Швеции, что я видел.

Что касается удаления Маркуса Гранлунда, то, думаю, судья принял правильное решение. Это произошло случайно, но Маркус ударил шведа в голову.

Проигравший сегодня, вероятно, попадет на Канаду? Нам все равно. Канада, Россия, кто-то еще… Мы должны побеждать любого. Я не думаю о следующем сопернике. Наша сборная – в числе фаворитов Олимпиады», – сказал Ялонен.

Сборная Финляндии завершила групповую стадию на первом месте и гарантировала себе участие в 1/4 финала.

Финляндия отыгралась с 0:3 в 3-м периоде и победила Швецию в овертайме