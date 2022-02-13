Тренер вратарей сборной: «Квалификация Самонова и Билялова позволяет им выйти и отыграть без проблем. Период с Чехией никого бы не спас»

Теги Сборная России по хоккею Сергей Наумов Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Александр Самонов Тимур Билялов Иван Федотов Хоккей

Тренер вратарей сборной России Сергей Наумов высказался о запасных вратарях команды на Олимпиаде-2022 в Пекине – Тимуре Билялове («Ак Барс») и Александре Самонове (СКА). 

Пока что они не провели на турнире ни одной минуты. Во всех трех матчах ворота защищал Иван Федотов (ЦСКА), он же планируется в старте на четвертьфинал. 

– Не тревожит ли вас тот факт, что если с Федотовым что-то случится, то второй вратарь без практики? Можно было ведь дать период другому голкиперу.

– Период никого бы не спас. 20 минут ничего не даст. Считаю, что квалификация Самонова и Билялова позволяет им выйти и отыграть без проблем. Здесь больше вопрос психологии, а не игровой практики, – сказал Наумов. 

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