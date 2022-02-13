Товарищеские матчи. СКА обыграл «Сочи», «Металлург» победил сборную Беларуси

Клубы КХЛ проводят товарищеские матчи во время перерыва в чемпионате на Олимпийские игры.

Сборная Беларуси – «Металлург» – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

0:1 – 1 Коростелев (Голдобин)

0:2 – 6 Карпов, ГМ

1:2 – 9 Сиротин

2:2 – 25 Горбунов, ГМ

2:3 – 27 Пашнин (Коростелев, Неколенко)

2:4 – 54 Коростелев (Дронов, Майе)

2:5 – 55 Голдобин (Земченок, Коростелев)

«Сочи» – СКА – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 10 Жабреев (Гордин, Алиев)

1:1 – 22 Солянников (Воробьев, Волков)

1:2 – 57 Токранов (Волков)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.