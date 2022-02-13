Тренер вратарей сборной России: «Не думаю, что Федотов психологически надломится после 6 шайб от Чехии. График позволяет сыграть весь турнир»

Тренер вратарей сборной России Сергей Наумов высказался о том, что сыграет в матче 1/4 финала Олимпиады-2022.

25-летний голкипер защищал ворота команды во всех трех матчах на турнире. Он сыграл на ноль против Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), а также пропустил 6 шайб в матче с Чехией (5:6 ОТ).

«Не думаю, что он психологически надломится после шести пропущенных шайб. Мы общались с ним по этому поводу еще до Олимпиады.

График позволяет сыграть весь турнир. Будут форс-мажоры, тогда последуют изменения. Иван начал хорошо, к нему нет вопросов. Пятый гол чехов? Со времен 70-х годов и по сегодняшний день такие шайбы залетают постоянно всем вратарям. Можно назвать это недоразумением или неправильной позицией, но зацикливаться на этом моменте не будем.



Положительно оценю игру Федотова на турнире. Несмотря на результат матча с Чехией, он получил необходимый объем работы, который не мог получить в матчах со Швейцарией и Данией. – это абсолютно другой соперник. Не считаю, что он получил лишнюю нагрузку в преддверии четвертьфинала, если учитывать отсутствие игровой практики.

В матче с чехами он здорово себя проявил, несмотря на некоторые моменты, которые были не очень красивыми. Мы даже не планировали дать ему сыграть только половину матча.

Половинчатые игры дают половинчатые эмоции. Он мог уйти при счете 1:3, и у него были бы одни эмоции, а можно сыграть весь матч, вытащить игру и получить другие эмоции. Вратарь должен пройти путь от А до Я», – сказал Наумов.