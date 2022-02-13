Федотов будет защищать ворота сборной России в матче 1/4 финала на Олимпиаде-2022

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Наумов Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Вратарь Иван Федотов будет защищать ворота сборной России в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Федотов играет в четвертьфинале», – сказал тренер вратарей команды Сергей Наумов.

Четвертьфинальные матчи на Олимпиаде пройдут 16 февраля.

Соперник сборной России станет известен после завершения квалификационного раунда плей-офф, матчи которого состоятся 15 февраля.

На групповом этапе сборная России одержала две победы, обыграв команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), и потерпела поражение от Чехии (5:6 ОТ). Федотов защищал ворота россиян во всех трех матчах. 

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