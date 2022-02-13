Овечкин о «Вашингтоне»: «Нам надо обрести стабильность. Сейчас в игре случаются взлеты и падения»

Капитан высказался о текущей турнирной ситуации команды и удачной игре форварда в матче с «Монреалем» (5:2).

В своем шестом матче в 26-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка. Он заменял Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном.

«Я очень рад за Джо, он провел отличный прошлый матч. Но самое главное, что команда набрала два очка. И неважно, как это происходит...

Сейчас в нашей игре случаются взлеты и падения, так что нам просто надо найти способ обрести стабильность.

Конечно, общение между ветеранами и молодыми игроками внутри команды – это важная часть игры. Для молодых ребят это всегда отличный шанс получить классный урок», – сказал Овечкин.