Борис Майоров: «Чехия выглядела на голову выше России. Наша игра – одно большое разочарование»

Двукратный олимпийский чемпион высказал мнение по поводу поражения сборной России от команды Чехии (5:6 ОТ) на .

– Чехам наша команда уступила по делу. У меня перед каждой игрой теплится надежда, что все наладится.

Ведь действительно у сборной России давно не было игровой практики. Но вот мы уже три матча провели, и эти надежды постепенно угасают.

Командной игры, как не было в первой встрече, так ее и сейчас нет. Только старание, но его мало, чтобы на Олимпиаде чемпионом стать.

Пока от нашей игры одно большое разочарование. Порой возникают неплохие моменты, но все отрывками, эпизодически.

Чехи в этом плане выглядели просто на голову выше нас. У них были видны взаимосвязи, игра в пас, хороший вход в зону…

– Больше беспокоит, почему наши так слабо сыграли в меньшинстве – четыре пропущенных шайбы.

– Это просто провал! Даже с учетом того, что у чехов на реализацию лишнего выходила мощная бригада во главе с Крейчи.

Наши в отборе шайбы в своей зоне выглядели неактивно. Давали сопернику и расположиться в зоне спокойно, и бросать с хороших позиций.

Максимум – пытались остановить шайбу уже после броска. Да и то далеко не всегда. Чехи постоянно контролировали шайбу и делали это спокойно.

А вот вспомните, как они против наших в меньшинстве играли – россиянам приходилось торопиться, их заставляли избавляться от шайбы, делать неподготовленные пасы.

Поэтому ничего не получалось. А сами мы действовали в меньшинстве пассивно, – заявил Майоров.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять