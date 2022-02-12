Россия забила 3 гола за 5 минут, поведя 5:4, но Чехия сравняла счет через 35 секунд, сделав 5:5

Теги Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Томаш Гика Кирилл Семенов Андрей Чибисов Арсений Грицюк Хоккей

Сборные России и Чехии (5:5, третий период) проводят матч в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

Команда тренера Алексея Жамнова проигрывала со счетом 2:4 в начале третьего периода.

Затем в течение 4 минут и 32 секунд сборная России забросила три шайбы подряд и вышла вперед – 5:4. Голами отметились Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов.

Но чешской сборной удалось спустя 35 секунд после шайбы Чибиссова ответить своим голом в исполнении Томаша Гики и сравнять счет – 5:5.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

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