Россия впервые пропустила на Олимпиаде. Сухая серия Федотова продлилась 132 минуты

Теги Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Томаш Кундратек Иван Федотов Хоккей

Сборные России и Чехии проводят матч группового этапа в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

На 13-й минуте первого периода чешская команда забросила шайбу при игре в большинстве – отличился защитник Томаш Кундратек.

Таким образом, россияне пропустили первый гол на турнире.

В предыдущих играх со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) голкипер Иван Федотов не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия продлилась 132 минуты и 37 секунд.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

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