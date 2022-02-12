Россия впервые пропустила на Олимпиаде. Сухая серия Федотова продлилась 132 минуты

Сборные и Чехии проводят матч группового этапа в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

На 13-й минуте первого периода чешская команда забросила шайбу при игре в большинстве – отличился защитник Томаш Кундратек.

Таким образом, россияне пропустили первый гол на турнире.

В предыдущих играх со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) голкипер не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия продлилась 132 минуты и 37 секунд.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.