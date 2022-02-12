Чехия забила 4 гола в большинстве в матчей с Россией

Сборная России проиграла команде Чехии (5:6 ОТ) в матче группового этапа на Олимпиаде-2022.
За игру чешские хоккеисты забросили четыре шайбы в большинстве.
В первом периоде в момент численного перевеса отличился защитник Томаш Кундратек.
Во втором периоде Чехия получила пять минут большинства после удаления Дмитрия Воронкова и забила дважды за 34 секунды благодаря усилиям Давида Крейчи и Михала Шпачека.
В овертайме победную шайбу также в большинстве забил защитник Либор Шулак.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.