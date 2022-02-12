Андрей Потайчук: «Если вспомнить времена СССР, Чехия всегда по-особенному настраивалась на наших. Предстоит тяжелый матч»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Потайчук Давид Крейчи Сборная Чехии по хоккею Роман Червенка Михаэл Фролик олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Бывший тренер «Спартака» Андрей Потайчук поделился мыслями в преддверии старта матча на Олимпиаде-2022 между сборными России и Чехии.

– Кого вы считаете лидером сборной Чехии?

– Первый, кто приходит на ум – Давид Крейчи. Он самый титулованный игрок сборной Чехии. Также у чехов есть Михаэл Фролик, который тоже имеет опыт игры в НХЛ.

Не будем забывать и о Романе Червенке. Необходимо учитывать, что в этой команде есть 7 хоккеистов, выступавших на прошлой Олимпиаде.

– Кто является фаворитом в паре Россия – Чехия?

– Безусловно, наши ребята. И я буду за них болеть.

Если вспомнить времена СССР, то чехи всегда по-особенному настраивались на наших. Ребятам предстоит тяжелый матч.

– Какого результата вы ждете от такой сборной Чехии?

– Чехи однозначно должны претендовать на медали.

Но предсказать, как все будет на самом деле, практически невозможно – турнир очень ровный, и любая из сборных может как выиграть золото, так и вылететь в четвертьфинале, – сказал Потайчук.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные