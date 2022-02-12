Андрей Потайчук: «Если вспомнить времена СССР, Чехия всегда по-особенному настраивалась на наших. Предстоит тяжелый матч»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Потайчук поделился мыслями в преддверии старта матча на Олимпиаде-2022 между сборными России и Чехии.

– Кого вы считаете лидером сборной Чехии?

– Первый, кто приходит на ум – Давид Крейчи. Он самый титулованный игрок сборной Чехии. Также у чехов есть Михаэл Фролик, который тоже имеет опыт игры в НХЛ.

Не будем забывать и о Романе Червенке. Необходимо учитывать, что в этой команде есть 7 хоккеистов, выступавших на прошлой Олимпиаде.

– Кто является фаворитом в паре Россия – Чехия?

– Безусловно, наши ребята. И я буду за них болеть.

Если вспомнить времена СССР, то чехи всегда по-особенному настраивались на наших. Ребятам предстоит тяжелый матч.

– Какого результата вы ждете от такой сборной Чехии?

– Чехи однозначно должны претендовать на медали.

Но предсказать, как все будет на самом деле, практически невозможно – турнир очень ровный, и любая из сборных может как выиграть золото, так и вылететь в четвертьфинале, – сказал Потайчук.