Ковалев о драках на Олимпиаде: «Не думаю, что такие выходки понравятся правительству Китая»

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Тренер сборной Китая Алексей Ковалев ответил на вопросы после поражения от команды Германии (2:3) в матче Олимпиады-2022.

– Плотный вышел матч, китайцы уступали 0:3, но забросили две шайбы и могли совершить камбэк. Сенсация была близка?

– Мы играли неплохо. Нужно было раньше так начинать, а не уступать 0:3. Но в таких случаях говорят: «Не хватило времени в концовке».

– Исторический день, первый китайский гол на Олимпиаде. Этому игроку Фу подарят «Мерседес» от компартии?

– Этого я не знаю. О премиях за забитый гол ничего не слышал.

– Какое вообще настроение в сборной Китая по хоккею?

– Мы прекрасно знаем, в каком положении находимся. От нас много не ждут. Но ребята сами понимают, ради чего они здесь.

Очень многим больше не придется играть на Олимпиадах. Это их возможность показать себя с лучшей стороны.

– Раньше «Витязь», чтобы показать себя, устраивал драки, выпуская на лед сразу пять тафгаев. Может, и китайцам подраться?

– Мы же не драться сюда приехали. Какой в этом смысл? Не думаю, что такие выходки понравятся правительству Китая.

Мы хотим показать хороший хоккей, чему их учим. Мы же китайцев не обучаем, как кулаками махать, – сказал Ковалев.

Паркер Фу – автор первого в истории гола сборной Китая на Олимпиадах. Он забил в матче с Германией

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