Малкин может сыграть против «Нью-Джерси» в воскресенье

Форвард может вернуться в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против , который состоится в воскресенье.

Решение будет принято в день игры. 35-летний россиянин пропустил две игры после попадания в ковид-протокол.

«Я рассматриваю возможность его участия в матче», – сказал главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.

В 12 матчах сезона Малкин набрал 13 (5+8) очков. Он провел первую игру в сезоне 11 января из-за операции на колене, перенесенной в межсезонье.