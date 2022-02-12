Малкин может сыграть против «Нью-Джерси» в воскресенье

Теги Нью-Джерси Питтсбург Евгений Малкин НХЛ коронавирус Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин может вернуться в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», который состоится в воскресенье. 

Решение будет принято в день игры. 35-летний россиянин пропустил две игры после попадания в ковид-протокол.

«Я рассматриваю возможность его участия в матче», – сказал главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.

В 12 матчах сезона Малкин набрал 13 (5+8) очков. Он провел первую игру в сезоне 11 января из-за операции на колене, перенесенной в межсезонье.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные